SpaceX втратила зв'язок із трьома супутниками
Компанія SpaceX втратила контакт з трьома інтернет-супутниками Starlink із 60-ти, які запустили у космічний простір у травні.
Про це повідомляє The Verge.
"SpaceX після запуску мала контакт з усіма з 60-ти космічних зондів, але пізніше все ж втратила зв'язок з трьома пристроями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, минув понад місяць відтоді, як SpaceX запустила свою першу пробну партію із 60 інтернет-супутників у рамках масштабної ініціативи Starlink з метою створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку.
Всі супутники, окрім трьох, зараз працюють за призначенням.
Три втрачених космічних пристрої деякий час обертатимуться навколо Землі, але зрештою опустяться до нашої планети під дією сили тяжіння й згорять в атмосфері.
Зазначається, що згідно з останніми даними Європейського космічного агентства, на сьогодні на орбіті навколо Землі працює 2000 супутників, а партія супутників Starlink значно збільшить цю кількість, що може спричинити ризик зіткнень супутників у космосі та, відповідно, продукуватиме більше сміття, що може загрожувати іншим космічним пристроям.
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Супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.
Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.
План подальших запусків обговорюватиметься. Покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом глава SpaceX Ілон Маск планує до кінця 2020 року.
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