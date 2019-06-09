США стурбовані вимогами декларування членів міжнародних наглядових рад держпідприємств

Посольство США в Україні занепокоєне чинними вимогами до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для держслужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хоча ми вітаємо постанову про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

У диппредставництві вважають, що такі вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в спостережних радах, "не відповідають провідній міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління".

Нагадаємо:

Конституційний суд України 6 червня ухвалив рішення, яким визнав невідповідними Конституції деякі положення законів "Про запобігання корупції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб", які стосуються електронного декларування осіб, що беруть участь в заходах із запобігання та / або протидії корупції (громадських активістів).

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали це рішення КС.

Українська правда