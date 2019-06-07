Україні не потрібні "химерні" знижки від Газпрому — Вітренко

Україні не потрібні жодні "химерні" знижки від Газпрому, оскільки Нафтогаз зараз купує газ у Європі дешевше.

Про це повідомив виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Вони нарешті визнали, що для них поставки газу в Україну є набагато більш важливими, ніж транзит через Україну. ... По-простому, вони хочуть, щоб по кінцевому рахунку Росія отримувала гроші, а Україна їх втрачала", - написав Вітренко.

За його словами, Росія впродовж років отримувала від України за газ в середньому на 5 млрд доларів більше, ніж сплачувала нам за транзит.

"Це 5 відсотків ВВП України. Гроші шли з України в Росію. Росія ставала сильнішою, Україна - слабшою. Ми це змінили - через Стокгольмський арбітраж, через поставки з Європи тощо. Тепер Росія платить за транзит майже на мільярд доларів більше, ніж Нафтогаз витрачає на весь імпортований газ", - стверджує Вітренко.

Він заявив, що сама пропозиція щодо закупівлі російського газу зі знижкою не унікальна, ніякий "дешевий газ" з Росії "Бойко з Медведчуком не привезуть".

"Нам це теж пропонували, ми відмовилися, бо це невигідно Україні. Мені особисто як голові делегації Нафтогазу на двосторонніх переговорах з Газпромом це пропонував Газпром", - зазначив Вітренко.

Виконавчий директор Нафтогазу нагадав очільнику Газпрому Олексію Міллеру, що "Газпром з квітня 2018 року не виконує своїх контрактних зобов’язань з поставки газу в Україну.

"Тож "не потрібні ваші химерні "знижки", просто виконуйте контракт і рішення міжнародних судів", - заявив він.

Нагадуємо:

Газпром готовий почати переговори щодо постачання газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню, заявив голова правління компанії Олексій Міллер.

За даними Укртрансгазу, Україна вже протягом 1288 днів не імпортує з Росії газ для своїх потреб.

За цей період обсяги газу надходили винятково з країн ЄС.

Економічна правда