Фонд гарантування завершив виплати вкладникам двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ПАТ "КБ "УФС" та ПАТ "Прайм-Банк".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"6 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Прайм-Банк" було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 6 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Прайм-Банк", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування також зазначають, що 5 червня 2019 року завершено виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "КБ "УФС".

Нагадуємо:

Національний банк у листопаді 2014 року прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ" УФС", а у січні 2015 року - ПАТ "Прайм-Банк".

За даними НБУ, серед акціонерів "Прайм-банку" була, зокрема Волкова Майя Борисівна, за даними ЗМІ, дружина екс-нардепа-регіонала Олександра Волкова, а також його дочка Олександра.

За інформацією ЗМІ, власником банку "УФС" є Павло Климець, власник горілчаної компанією "Олімп" і в минулому народний депутат Верховної Ради від "Партії регіонів".

Сам бізнесмен запевняв, що продав банк перед його банкрутством.

Економічна правда