Goldman Sachs скорегував прогноз облікової ставки НБУ

Goldman Sachs після несподіваного для нього рішення Національного банку України на цьому тижні зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних скорегував свій прогноз ставки на кінець поточного року до 15,5%, тоді як раніше очікував більш швидкого її зниження - до 14% річних.

Про це йдеться в коментарі аналітиків GS, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча наша думка про поточний стан економіки не змінилася, ми зміщуємо наші очікування в бік більш поступового зниження ставок і тепер очікуємо додаткове скорочення в 200 б.п. в цьому році (проти 350 б.п. до сьогоднішнього засідання) і 100 б.п. щоквартального зниження згодом", - заявили у Goldman Sachs.

Аналітики банку очікували, що НБУ знизить ставку на цьому тижні на 50 б.п., тоді як консенсус-прогноз був від збереження ставки до зниження її на 25/50 б.п.

На думку Goldman Sachs, Нацбанк зайняв обережну політику в умовах політичної невизначеності напередодні парламентських виборів, а також невідомості результатів переговорів з МВФ.

Аналітики вважають, що лінійний темп зниження ставок на рівні 50 б.п. збережеться до кінця 2020 року, і залишили колишнім прогноз облікової ставки на рівні 9% в 2021 році.

Як повідомлялося, Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17,5% і уточнив, що прийняте рішення необхідно для страхування від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту попереднього рішення регулятора в квітні про зниження ставки з 18%.