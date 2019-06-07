"Укрзалізниця" планує запустити контейнерний поїзд Київ-Лейпциг

Найближчими місяцями "Укрзалізниця" може організувати кілька нових контейнерних поїздів, зокрема і регулярний контейнерний поїзд Київ-Лейпциг.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Попередніх домовленостей про організацію кількох нових міжнародних контейнерних поїздів "Укрзалізниця" досягла під час переговорів у ході виставки "Transport Logistic 2019" у м. Мюнхен (Німеччина).

"Наразі ведемо переговори з компанією IPC Business UG, яка висловила готовність упродовж найближчих місяців організувати спільно з нами регулярний контейнерний поїзд Київ-Лейпциг", - розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Він додав, що великий інтерес до Укрзалізниці є і з боку китайських вантажовласників і перевізників.

"Було розглянуто низку проектів зі збільшення перевезень із Китаю як в Україну, так і транзитом по Україні до країн ЄС.

Зокрема, китайська асоціація CCTA і Chengdu International Railway Service Co.,Ltd підтвердили готовність організувати поїзд з Китаю до Польщі з поверненням за маршрутом ТМТМ вже в липні цього року", - розповів Кравцов.

Також делегація Укрзалізниці провела зустрічі з представниками компаній DB Cargo (Німеччина), Rail Cargo (Австрія), COSCO Shipping (Китай), LTE (Австрія), CAG Logistic (Туреччина), Литовських та Азербайджанських залізниць.

"Під час зустрічей обговорювалися спільні проекти зі створення комплексних продуктів з організації контейнерних поїздів із України до основних терміналів Європи, створення регулярних фідерних ліній Чорним морем для стикування вже наявних регулярних контейнерних поїздів у порти України з аналогічними сервісами у Грузії та Азербайджані з подальшим виходом на країни Середньої Азії і Китай", - розповів Кравцов.

Нагадаємо:

Україна, Білорусь і Литва запустять новий контейнерний поїзд Containershipstrain.

На початку квітня "Укрзалізниця" запустила новий регулярний контейнерний поїзд зі станції "Нижньодніпровськ-Вузол" до станції Славкув (Польща).

Цей поїзд став 19-м контейнерним поїздом, що курсує на постійній основі територією України (з них вісім - транзитні).

Економічна правда