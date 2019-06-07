Ситник заявляє, що КС позбавив НАБУ ефективного інструменту

Рішення Конституційного Суду, який позбавив Національне антикорупційне бюро України права через суд анулювати незаконні угоди, захищає організаторів корупційних схем.

Про це заявляє НАБУ, додаючи: воно фактично узаконює розкрадання коштів державних підприємств через закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Директор бюро Артем Ситник заявив, що КС "продовжує системно наступати" на положення закону про НАБУ – слідом за скасуванням закону про незаконне збагачення.

"Наслідки позавчорашнього рішення суду можуть бути фатальними для ефективної роботи антикорупційних органів. Тому що ми втрачаємо інструмент, який дає можливість швидко реагувати на усунення корупційних схем і ліквідовувати наслідки корупційних злочинів" – сказав він.

За словами Ситника, мотивація рішення суду юридично не витримує критики.

НАБУ наголошує, що право подавати позови про визнання угод недійсними бюро мало за законом від початку заснування – і воно стало ефективним інструментом припинення дії корупційних схем на державних підприємствах.

За 4 роки роботи суди задовольнили 35 позовів Національного бюро, анулювавши 97 правочинів. Відповідні рішення набули законної сили, що створило підґрунтя для повернення державі понад 6 млрд грн.

Сторонами цих правочинів були: ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Котлас", ПАТ "Азот", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Запорізький завод феросплавів", ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ПрАТ "ХК "Енергомережа", Акціонерне товариство "Харківобленерго", Комунальне підприємство "Харківводоканал", ТОВ "Трансфербутік",

Також сторонами у справах були: ПАТ "Укрзалізниця", Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", ТОВ "Вог Аеро Джет" (перейменовано в ТОВ "Воленс Трейд"), ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України", ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал", ДП "Адміністрація морських портів", ТОВ "Техморгідрострой", ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", ТОВ "Дантрейд ЛТД", ТОВ "Торгівельний дім-Ресурс".

У всіх цих випадках НАБУ в суді довело, що відповідні договори, укладені держкомпаніями, їм зашкодили: призвели до завдання збитків або недоотримання доходів.

Через рішення КС "левова частка цих кабальних угод може бути знову відновлена у судовому порядку", заявляє НАБУ.

Крім того, рішення судів про незаконність угод та їхнє анулювання є елементами доказової бази у кримінальних провадженнях щодо корупції на державних підприємствах – і через рішення КС ці докази можуть визнати недопустимими у кримінальному процесі.

"За своїми наслідками рішення КС може виявитися фатальним для всієї антикорупційної реформи країни. Воно суттєво посилює позиції організаторів корупційних схем і фактично позбавляє державні підприємства можливості повернути вкрадені в них ресурси", – заявляє НАБУ.

Нагадаємо:

5 червня КС за скаргою "Запорізького заводу феросплавів" визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону про НАБУ. Позивач вважав неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Раніше Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення.

Через це, за даними НАБУ, мільйонні статки, отримані з сумнівних джерел, більше не вважаються карним злочином, а антикорупційні органи закрили 27 кримінальних проваджень і 38 – в частині ст.368-2 КК України. Загальна суму статків, законність яких досліджували детективи НАБУ у цих справах, становила понад 500 млн грн.

Українська правда