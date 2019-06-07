Google попереджає про ризики нацбезпеці США від заборони Huawei

Корпорація Google попереджає про ризики національній безпеці США у разі продовження жорстких обмежувальних заходів проти китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Google попередив адміністрацію Трампа про ризики поставити під загрозу національну безпеку США у разі продовження експортних обмежень Huawei, так як технологічна група прагне продовжувати вести бізнес із китайською компанією, занесеною в чорний список", - зазначається у повідомленні.

За інформацією трьох джерел, високопоставлені керівники Google підштовхують американських чиновників звільнити його від заборони на експорт Huawei без ліцензії, схваленої Вашингтоном.

Нагадаємо, адміністрація Трампа оголосила про заборону після зриву торгових переговорів між США і Китаєм. Це викликало протести з боку деяких найбільших технологічних компаній США, які побоюються, що можуть постраждати в результаті цих дій.

Google, зокрема, стурбований тим, що йому не дозволять оновлювати операційну систему Android на смартфонах Huawei. Це, за його твердженням, спонукає китайську компанію розробити власну версію програмного забезпечення.

Окрім того, Google стверджує, що модифікована Huawei версія Android буде більш схильна до злому.

Протягом багатьох років Вашингтон був стурбований тим, що телекомунікаційне обладнання Huawei може бути використано Пекіном для злому.

Минулого місяця адміністрація Трампа оголосила новий комплекс заходів, націлених на китайську компанію. Вони передбачають надання міністерству торгівлі можливості заборонити Huawei продавати обладнання 5G у США, а також повну заборону діяльності американських компаній, що продають продукцію китайської групи.

Після того, як заборона була введена, Google призупинив бізнес із Huawei.

Нагадаємо:

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Економічна правда