Німеччина посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням

Депутати Бундестагу Німеччини ухвалили законопроект про посилення заходів з протидії нелегальному працевлаштуванню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Внесений міністром фінансів Олафом Шольцом законопроект підтримали під час голосування в четвер, 6 червня, консерватори з ХДС/ХСС, соціал-демократи, а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".

Ухвалений нормативний акт передбачає збільшення фінансування спеціального відділу митної служби Німеччини - фінансового контролю та протидії нелегальному працевлаштуванню, який відповідає за боротьбу з нелегальним практиками на ринку праці.

Передбачається, зокрема, розширення штату службовців відділу до 2026 року з нинішніх 7,6 тисячі до 10 тисяч та збільшення повноважень самого відділу.

Одне з важливих нововведень - законопроект зобов'язує роботодавців надавати працівникам гідні умови проживання. Відтепер цей пункт входитиме до так званого мінімуму для працевлаштування, якого повинен дотримуватися роботодавець.

Якщо зараз служба має право перевірити сплату податків та відрахувань у соціальні фонди роботодавцем, а також перевірку умов праці працівників, то тепер чиновники оглядатимуть ще й умови проживання робітників.

Європейська правда