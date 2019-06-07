Австрія може на початку липня екстрадувати Фірташа до США - ЗМІ

Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США уже на початку липня.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на лист адвоката олігарха федеральному судді в Чикаго.

Зазначається, що Фірташа можуть видати США, якщо Верховний суд Австрії прийме таке рішення на засіданні 25 червня.

"Адвокат Фірташа Ден Вебб сказав - австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання", - йдеться у повідомленні.

Відомо також, що адвокат Фірташа в США просить зняти з олігарха обвинувачення.

Нагадаємо:

Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing.

Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Детальніше читайте в публікації ЕП: "Хто є пан Фірташ?"

Українська правда