Золото подорожчало до максимуму з лютого

Золото подорожчало до максимуму з кінця лютого на тлі зростаючих очікувань зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США в поточному році.

Про це з посиланням на MarketWatch повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, котирування серпневих контрактів на Comex зросли на 0,52%, до 1340,5 дол за унцію, максимального показника з 20 лютого.

За підсумками торгів у середу, 5 червня, котирування виросли до 1333,6 дол за унцію.

Ф'ючерси на дорогоцінний метал росли за підсумками шести останніх торгових сесій - це найбільш тривалий період зростання після 11-денного ралі, що завершився 5 січня 2018 року.

Срібло з поставкою в липні подорожчало на 0,8% - до 14,92 дол за унцію.

Глава ФРС Джером Пауелл сказав на цьому тижні, що регулятор уважно оцінює економічні наслідки суперечок США з їх найбільшими торговими партнерами і готовий діяти, щоб підтримати економіку.

"Ми уважно стежимо за наслідками торговельних суперечок для перспектив американської економіки і, як завжди, готові вживати належних заходів для стимулювання економічного підйому при збереженні сильного ринку праці та інфляції близько нашого 2% -вого цільового показника", - сказав Пауелл.

Перспектива зниження вартості запозичень надала підтримку ринку облігацій: дохідність 10-річних US Treasuries 6 червня знизилася на 1,53%.

Трейдери чекають даних про зростання числа робочих місць в економіці США, які будуть опубліковані в п'ятницю, 7 червня.

Нагадаємо, в середині травня після тривалого зростання вартість золота почала знижуватися на тлі загострення конфлікту між Китаєм і США.

Також нагадаємо, засновник інвестиційного банку Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозував, що в найближчі 20 років Bitcoin подорожчає у 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів, і обжене золото за цим показником.

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