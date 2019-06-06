КС визнав неконституційними норми плати за земельні ділянки в ОРДЛО

Конституційний Суд України визнав неконституційними положення закону про плату за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території.

Відповідне рішення було ухвалено 5 червня, повідомляється на сайті суду.

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" не змогло захистити своє право власності у судовому порядку та подало конституційну скаргу щодо відповідності Конституції положень абзаців 24, 25 та 26 розділу I Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 23 березня 2017 року № 1989–VIII (далі – Закон № 1989).

Такими, що не відповідають Основному закону, визнано положення першого речення абзацу 26 розділу I Закону № 1989, відповідно до яких „нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269–289 цього Кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку".

У Рішенні Конституційний Суд України дійшов висновку, що внесення абзацом 26 розділу I Закону № 1989 змін до Податкового кодексу України у частині скасування права на повернення платникам податків сум плати за землю, нарахованих та сплачених за період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції, було обумовлено необхідністю досягнення суспільно значущої мети, однак законодавець діяв непослідовно й не дотримав балансу між публічним та приватним інтересами, а обраний ним засіб (запровадження таких змін) не є пропорційним цілям, які було поставлено.

З огляду на зазначене, як вказано у Рішенні Суду, положення першого речення абзацу 26 розділу I Закону № 1989 суперечать конституційному принципу верховенства права.

У Рішенні Суду зазначається, що законодавець положеннями першого речення абзацу двадцять шостого розділу I Закону № 1989 унеможливив не лише реалізацію набутого компанією права вимоги майнового характеру щодо повернення сплачених нею сум плати за землю, а й повернення іншим платникам податків нарахованих та сплачених сум плати за землю за період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції, незважаючи на продовження дії раніше запровадженої норми Податкового кодексу України про звільнення від обов’язку щодо сплати таких сум плати за землю.

Конституційний Суд України звертає увагу на те, що така практика негативно позначається на економічній свободі та розвитку підприємницької діяльності в Україні, а також на інвестиційному кліматі в державі.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Нагадаємо, два держбанки Росії в США намагаються покарати за фінансування терористів в ОРДЛО.