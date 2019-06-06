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Рада схвалила оновлений "енергетичний" додаток до Угоди з ЄС

Четвер, 6 червня 2019, 13:20

Верховна рада ратифікувала внесення змін до додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", за законопроєкт за основу і в цілому на засіданні в четвер проголосував 231 народний депутат.

Раніше схвалити оновлений додаток Раду закликала віцепрем’єрка з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, заявляючи, що його затвердження стане індикатором готовності України та ЄС поглиблювати співробітництво в енергетичній сфері з метою досягнення повної інтеграції ринків.

В оновленому додатку XXVII до Угоди про асоціацію передбачаються нові енергетичні стандарти, які в перспективі наблизять Україну до повноправного членства в ЄС.

Це нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС у секторах газу та електроенергії.

15 травня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про ратифікацію рішення Ради асоціації Україна-ЄС про внесення змін і доповнень до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Європейська правда

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