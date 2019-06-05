Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Київ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ "АКБ "Київ" до 24 червня 2020 року включно.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 03 червня 2019 року №1406 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "АКБ "Київ" строком на один рік з 25 червня 2019 року до 24 червня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Рішення про ліквідацію цього банку Національний банк України ухвалив у червні 2015 року.