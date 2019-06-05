У травні українці зареєстрували майже 24 тисячі вживаних авто

У травні 2019 року первинний ринок легкових автомобілів поповнили 30,9 тисячі машин, із яких 24 тисячі - автомобілі, які вже були в експлуатації.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом первинний ринок цього виду транспорту в Україні щодо травня 2018 року зріс більше ніж удвічі.

Найпопулярнішим брендом в імпортному секонд-хенді в минулому місяці був Volkswagen, автомобілі якого охопили 16% первинних реєстрацій легкових авто з пробігом. 3912 машини цієї марки отримали номери у травні.

На другому місці - Skoda, за місяць 2122 автомобілів цієї марки отримали українську прописку.

Автомобілі марки Renault зайняли третю сходинку - 2063 машини.

На четвертому місці - Opel, який обрали 1889 українців.

Замикає травневу п'ятірку – Ford, усього 1730 автомобілів цієї марки зареєстровано в Україні.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 230,9 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 601% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, із січня по травень 2019 року в Україні зареєстровано 32,2 тис. нових легкових авто або в 7 разів менше, ніж старих машин, завезених з-за кордону.

Нагадаємо, що станом на лютий від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в бюджет надійшло понад 5 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, українці стали вдвічі частіше купувати вживані авто.

Економічна правда