"Укрзалізниця" прогнозує чергове зростання тарифів на вантажоперевезення

Тариф на вантажні перевезення "Укрзалізницею" недооцінений у 2-3,5 рази і буде рости.

Про це повідомив директор із розвитку УЗ Андрій Рязанцев на аграрному форумі у рамках виставки "Агро-2019", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Базовий тариф недооцінений приблизно у 2-3,5 рази. Це те, що стосується перспективи тарифів. Крім того, тариф щороку повинен індексуватися, але це не можна називати підвищенням тарифу. Склавши ці два фактори, ми можемо отримати тариф, достатній для відновлення і функціонування залізниці", - зазначив Рязанцев.

Водночас він зазначив, що прийти до консенсусу з бізнесом буде складно.

За його словами, тариф буде збільшуватися більш помірно при співфінансуванні збиткових напрямів діяльності УЗ із бюджетів різних рівнів.

"На сьогодні на вантажних перевезеннях зверху "сидять" ще й усі пасажирські перевезення та інфраструктура (зокрема, фінансування малодіяльних станцій - ред.). Це в загальному 20 млрд грн. Сьогодні їх сплачує УЗ, збираючи з вантажних перевезень", - зазначив Рязанцев.

В УЗ вважають, що це повинно співфінансуватися з державного та місцевих бюджетів.

"І якщо воно (співфінансування - ред.) буде, ми суттєво зможемо полегшити життя вантажовиробникам у плані тарифу. Це питання має вирішити Кабмін, у законодавстві це чітко прописано", - сказав директор із розвитку УЗ.

"Укрзалізниця" планує в 2019 році перевезти 331 млн тонн вантажів, що на 4,8% менше плану на 2018 рік. У результаті доходи від перевезення вантажів прогнозуються в розмірі 83,991 млрд грн, що більше плану-2018 на 12 млрд грн (16,7%).

Як повідомлялося, Кабмін у березні погодив автоматичну індексацію тарифів на перевезення вантажів і пов'язані з ними послуги з 1 травня на 2,5%, з 1 серпня - на 5%, з 1 листопада - на 7,5%.

У березні УЗ підвищила тарифи на вантажоперевезення на 14,2%.

Економічна правда