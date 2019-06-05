Кабмін затвердив порядок проведення аукціонів для укладення двосторонніх договорів на ринку е/е

Кабінет міністрів ухвалив постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, зокрема і для виконання публічних спецобов’язків (PSO, Public Service Obligation) із постачання е/е населенню.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня.

За його словами, документ ухвалений і буде доопрацьовано протягом одного дня.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснив, що організація аукціонів важлива для реалізації механізму PSO, що гарантує незмінність цін на е/е для населення.

Зокрема, документ регулює правила роботи трьох державних виробників е/е: НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргідроенерго" та ПАТ "Центренерго".

Водночас до аукціонів можуть на добровільних засадах приєднатися й інші учасники ринку.

За словами Насалика, майданчиком, на якому будуть проходити аукціони тимчасово, на період до трьох місяців, буде обрана Українська енергетична біржа.

У свою чергу прем'єр-міністр зазначив, що команда ProZorro в короткі терміни розробить додатковий майданчик для проведення таких аукціонів, і тоді торги будуть проводитися там.

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалено закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

В "Укренерго" також заявили, що ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку.

Економічна правда