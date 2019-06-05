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Зеленський: Чутки про дефолт — це продумані акції

Середа, 5 червня 2019, 10:40
 

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про можливий дефолт чутками.

Про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з  віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, йдеться у Twitter Адміністрації президента.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.

Експерти вважають, що передумов для дефолту за суверенними зобов'язаннями України немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити країні дефолт.

Українська правда

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дефолт Зеленський Коломойський

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