Wizz Air розкрила структуру витрат

Лоукостер Wizz Air розкрив структуру своїх витрат за підсумками 2019 фінансового року, який завершився 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє avianews.com.

За звітні 12 місяців лоукостер витратив 2,19 млрд євро. Найбільше витрати зросли на придбання пального та виплату зарплат персоналу - на 39,2% і 34,6% відповідно.

Найбільші витрати пов'язані з закупівлею пального, яка обійшлася Wizz Air в 667,9 млн євро (33,1% всіх витрат).

Значне зростання витрат на пальне в авіакомпанії пояснили збільшенням ціни на гас і зростанням провізних місткостей.

27,3% всіх витрат бюджетника або 550,3 млн євро пішли на оплату послуг аеропортів, хендлінгових компаній і аеронавігації.

Третє місце за обсягом витрат займає оплата лізингу літаків - 326 млн євро (16,1% всіх витрат).

На виплату зарплат персоналу Wizz Air в 2019 фінансовому році витратив 198,6 млн євро - 9,8% від усіх витрат.

Техобслуговування і придбання запчастин обійшлися лоукостеру в 115,1 млн євро (5,7%).

В якості амортизації основних фондів Wizz Air включив в структуру витрат 92,7 млн ​​євро (4,6%).

Витрати на дистрибуцію і маркетинг коштували авіакомпанії 37,8 млн євро (1,9%), інші витрати, в числі яких офісні накладні витрати, страхові платежі, виплати компенсацій пасажирам, становили 30,9 млн євро (1,5%).

Нагадуємо:

За підсумками 2019 фінансового року загальний дохід Wizz Air становив 2,319 млрд євро.

59% доходів лоукостер отримав від продажу квитків, 41% - від реалізації додаткових послуг.

Чистий прибуток становив 291,6 млн євро, рівень рентабельності - 12,5%.