Під Києвом палала птахофабрика "Ясенсвіт"
Вівторок, 4 червня 2019, 15:32
У Василькові на Київщині ліквідували масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".
Про це інформує прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області.
За оперативними даними, площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га).
До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
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