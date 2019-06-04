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Під Києвом палала птахофабрика "Ясенсвіт"

Вівторок, 4 червня 2019, 15:32

 

У Василькові на Київщині ліквідували масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".

Про це інформує прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області.

За оперативними даними, площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га).

 

До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

 

Українська правда

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