ГТС експлуатуватиме єдиний оператор замість п’яти окремих філій — Укртрансгаз

З початку червня функції технічної експлуатації української газотранспортної системи (ГТС), які до цих пір виконували п’ять окремих філій АТ "Укртрансгаз", здійснюватиме одна - "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

"З 1 червня розпочався черговий етап проекту з анбандлінгу ГТС України. В філії "Оператор ГТС України", як єдиному підрозділі, поєднано функцію технічної експлуатації ГТС, яку раніше виконували п’ять окремих філій АТ "Укртрансгаз". Таким чином, створено прообраз майбутнього незалежного Оператора ГТС України, до якого переведено понад 12 тисяч співробітників, безпосередньо задіяних в процесі транспортування газу", - йдеться у повідомленні.

Однією з ключових змін в у керуванні ГТС стало спрощення управлінської структури, що збільшує відповідальність керівників на місцях та пришвидшує процеси прийняття рішень. Суттєво реорганізуються бізнес-процеси підприємства для підвищення ефективності його роботи та приведення у відповідність міжнародним практикам управління.

Задача цього етапу анбандлінгу – відпрацювати формат роботи майбутнього незалежного Оператора як єдиної структури, протестувати наявні управлінські та технологічні процеси та усунути можливі розбіжності.

"Ми максимально наблизилися до нашої мети – створення незалежного Оператора ГТС України. З 1 червня всі підрозділи, що задіяні в процесі транспортування газу, буде об’єднано "під єдиним дахом". Ми ретельно до цього готувалися – створили принципово нову, спрощену та гнучку оргструктуру, запроваджуємо кращі міжнародні стандарти роботи, зібрали високопрофесійну команду та отримали підтримку провідних європейських експертів. Впевнений, що незабаром це дасть нам змогу увійти до сім’ї європейських операторів ГТС",– прокоментував новий етап анбандлінгу генеральний директор філії "Оператор ГТС України" Павел Станчак.

З 1 липня 2019 року розпочнеться наступний етап анбандлінгу, який триватиме до кінця поточного року. Він передбачає перехід функції технічної експлуатації українською газотранспортною системою до ТОВ "Оператор ГТС України" ("ОГТСУ"), окремої юридичної особи, стовідсотковим засновником якої є АТ "Укртрансгаз". До ТОВ буде переведено всіх співробітників, які забезпечують транспортування природного газу. Взаємодія між АТ "Укртрансгаз" та ТОВ "ОГТСУ" відбуватиметься на основі укладеного "Договору про технічне обслуговування".

Таким чином, у другому півріччі 2019 року Оператор ГТС України функціонуватиме вже як окрема юридична особа в межах Групи Нафтогаз. З 1 січня 2020 року, після закінчення транзитного договору з Газпромом, планується повністю вивести ТОВ "ОГТСУ" з Групи Нафтогаз – що стане останнім кроком відокремлення функції транспортування природного газу.

Нагадаємо, уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).