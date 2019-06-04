Продажі автомобілів Fiat Chrysler, Toyota і Nissan несподівано виросли

Fiat Chrysler Automobiles NV, Toyota Motor Corp. і Nissan Motor Co. відзвітували про несподіване зростання продажів автомобілів у США у травні завдяки вигідним пропозиціям для покупців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, продажі японської Toyota Motor Corp, третього за обсягами продажів в США автовиробника, збільшилися на 3,2%, до 222,702 тис., Тоді як аналітики, опитані Bloomberg, у середньому очікували зниження продажів на 0,5%.

Поставки кросовера RAV4, який витіснив седан Camry з позиції лідера з продажу, підскочили на 14%, до 43,499 тис. Показник став рекордним.

Продажі Fiat Chrysler зросли на 2,1%, до 218,702 тис.

Продажі пікапів бренду Ram у травні підскочили на 33%, в той час як продажі Jeep знижалися п'ятий місяць поспіль. Аналітики в середньому прогнозували падіння продажів автомобілів компанії в США на 5,9%.

Nissan збільшила продажі на 0,1%, до 131,983 тис. авто в порівнянні з консенсус-прогнозом аналітиків, які очікували зниження показника на 6,2%.

Тим часом продажі японської Honda скоротилися на 4,9%, до 145,532 тис., тоді як аналітики очікували його зниження на 1,3%.

General Motors і Ford Motor Co., найбільші автовиробники США, у минулому році відмовилися від публікації місячних показників продажів. Однак, за оцінками аналітика RBC Capital Markets Джозефа Спак, продажі GM в минулому місяці знизилися на 6%, Ford - на 9%.

Нагадаємо, що продажі автомобілів у Європі за підсумками 2018 року зменшилися вперше з 2013 року.

Економічна правда