ЄС на рік продовжить санкції щодо Криму - ЗМІ

В Єврокомісії пропонують продовжити санкції щодо Росії за приєднання Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.

Про це, посилаючись на агентство Bloomberg, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя", - коментує агентство рішення ЄК щодо продовження санкцій, про яке йому стало відомо з власних джерел.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. ЄС вирішив продовжити дію санкцій, оскільки стиуація щодо Криму не змінилася.

Російське агентство ТАСС з посиланням на своє джерело в Брюсселі повідомило, що офіційне рішення про продовження санкцій буде прийнято без обговорення і, швидше за все, на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.

Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Європейська правда