Мінекономіки обрало нового директора заводу "Електроважмаш"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за результатами конкурсу обрало новим директором заводу ДП "Завод "Електроважмаш" Дмитра Костюка, який раніше виконував обов'язки керівника підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"В конкурсі переміг Дмитро Костюк, який з серпня 2015 року виконував обов'язки директора підприємства. У 2016 році під його керівництвом були здійснені антикризові заходи, результатом яких стало зменшення збитковості ДП "Завод "Електроважмаш" у 7 разів, а також погашення кредитної заборгованості перед банками на 30 млн грн", - зазначається у повідомленні.

На посаді виконувача обов'язків директора ДП "Завод "Електроважмаш", Костюк керував розробкою короткострокової і середньострокової стратегії розвитку, оптимізував структуру підприємства та впроваджував фінансове та інвестиційне планування, займався пошуком нових клієнтів та ринків збуту.

ДП "Завод "Електроважмаш" - єдине в Україні та одне з найбільших у Східній Європі підприємств електричного машинобудування, що виготовляє генератори для ТЕС, ГЕС, АЕС, тягові електродвигуни та генератори для залізничного та міського електротранспорту, великі електродвигуни для металургійних та гірничодобувних підприємств. Підприємство має повний замкнутий цикл виробництва, включаючи власний конструкторський підрозділ, випробувальний центр, та лабораторію.

Завод є експортно-орієнтованим підприємством - частка експорту становить більш як 70% загального виробництва. Продукція експлуатується в більш як 50 країн світу. Поточна чисельність персоналу - 3 850 осіб.