У Зеленського пояснили приїзд олігарха Пінчука в АП
Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом із екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником у Тристоронній контактній групі від України.
Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.
"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - сказала вона.
Як повідомлялося, ввечері 31 травня Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Зеленського, хоча чинний президент раніше обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими.
Водночас, автівки з кортежу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.
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Нагадаємо:
3 червня президент Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
Напередодні виборів Пінчук займав нейтральну позицію і публічно не підтримував жодного кандидата.
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