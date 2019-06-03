У Зеленського пояснили приїзд олігарха Пінчука в АП

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом із екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником у Тристоронній контактній групі від України.

Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - сказала вона.

Як повідомлялося, ввечері 31 травня Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Зеленського, хоча чинний президент раніше обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими.

Водночас, автівки з кортежу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.

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Нагадаємо:

3 червня президент Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Напередодні виборів Пінчук займав нейтральну позицію і публічно не підтримував жодного кандидата.

Українська правда