"Укравтодор" хоче створити "чорний список" підрядників

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак наполягатиме на створенні "чорного списку" компаній будівельного ринку.

Про це він розповів у інтерв’ю ЕП.

"Крім постійних щоденних перевірок на майданчиках, є наша централізована установа, яка називається "Дор'якість". Вона відповідає за щоденні перевірки на всіх об'єктах. Крім того, щороку по всій країні проводимо перевірки після завершення і на початку будівельного сезону. Також на капітальних ремонтах залучаємо незалежних інженерів-консультантів, незалежний нагляд. Тобто ми жорстко контролюємо якість", - запевнив Новак.

"Усі виявлені недоліки мають бути усунені коштом підрядника. Якщо він не усуває, то йдемо до суду", - констатував він.

"Я буду наполягати на створенні чорного списку компаній будівельного ринку. Якщо є серйозні зауваження до компаній, потрібно, щоб вони або змінили свій підхід до якості виконання робіт, або вийшли з ринку", - вважає Новак.

"Наступна важлива умова - всі акти виконаних робіт приймаються та оплачуються лише після перевірки "Дор'якістю". Тобто заплатити підряднику без перевірки і виправлення недоліків неможливо. На всі ремонти - гарантія п'ять років, а на капітальні ремонти - десять. Протягом цього часу підрядник має усунути всі недоліки за свої кошти", - заявив керівник "Укравтодору".

Новак також розповів, що в Україні з'явилися дороги європейської якості.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Економічна правда