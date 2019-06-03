Huawei спростувала інформацію про скорочення виробництва смартфонів

У компанії Huawei офіційно заявили, що інформація про скорочення виробництво смартфонів у зв’язку з внесенням компанії до чорного списку Міністерства торгівлі США не відповідає дійсності.

Про це розповіли у Huawei.

"У ЗМІ з’являються повідомлення про те, що Huawei скорочує виробництво смартфонів у зв’язку з внесенням компанії до чорного списку Міністерства торгівлі США. Чи справді це так? Huawei спростовує ці плітки", - зазначається у повідомленні.

У Huawei додали, що масштаби її глобальної виробничої діяльності залишаються незмінними для усіх підрозділів компанії.

Водночас у компанії зазначили, що зупинилися виробництво лише кількох ліній через зменшення попиту.

Нагадаємо, 3 червня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення.

Економічна правда