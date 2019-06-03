Зеленський готує нову кару за незаконне збагачення, вже погодили з МВФ

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у найближчий час президент Володимир Зеленський внесе до ВР проект закону про відповідальність за незаконне збагачення.

Про це він розповів в кулуарах парламенту 3 червня.

"Я сподіваюся, що цей проект закону (про відповідальність за незаконне збагачення – УП), або сьогодні, або завтра буде внесений в Раду. Цей законопроект набагато ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується тільки кримінальною відповідальністю, туди включені питання цивільно-правової відповідальності, тому що це комплексний законопроект", - сказав Стефанчук.

"Питання внесення до процесуальних кодексів, до окремих законів, які стосуються судоустрою, тобто ми вже напрацьовуємо комплексний проект, який, я сподіваюся, можливо, сьогодні чи завтра буде внесений в Раду", - повідомив представник Зеленського.

Також, за його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ та Світовим банком.

Стефанчук додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і Радою.

За його словами, наразі парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

Нагадаємо:

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Українська правда