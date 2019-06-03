Екс-президент "Київстару" інвестував у невелику IT-компанію із Житомира

Екс-президент мобільного оператора компанії "Київстар" Петро Чернишов інвестував у IT-компанію Revizion із Житомира.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці на вихідних.

"Revizion - сервіс зі збору зворотного зв'язку, відгуків клієнтів і по роботі з оцінкою якості товарів і послуг. Одне з головних його завдань - вимірювати малим і середнім бізнесам їхній індекс NPS (Net Promoter Score - або Індекс Лояльності Клієнтів) ", - розповів Чернишов.

При цьому компанія відрізняється від конкурентів тим, що не просто збирає відгуки, а вибудовує систему зворотного зв'язку у всіх точках контакту будь-якого бізнесу - через QR-коду, email, API, власний call-centre.

"Система дозволяє побудувати відгуки (якщо треба!) по конкретному офіціантові або, наприклад, торговому представнику. Тим що негайно дозволяємо ресторану (або магазину) відповідати на негативний коментар клієнта і погашати цей негатив у зародку", - пояснив він.

Сьогодні з компанією вже працює безліч різних мереж ресторанів, серед яких: Tarantino Family, La Famiglia, холдинг! FEST, мережа ресторанів Сави Лібкіна, Pesto cafe, а також великі дистрибуційні компанії і держустанови, написав він.

Крім того, за словами Чернишова, компанія підписала контракт із Укрпоштою.

Екс-президент "Київстару" додав, що крім Revizion, де він є "не тільки інвестором, але і ментором", є також інші компанії, "і не в Україні теж".

Нагадаємо, що 20 травня Чернишов увійшов до складу наглядової ради VoxUkraine.

Як повідомлялося, приріст прямих інвестицій у першому кварталі 2019 року станови 45,5 мільйона доларів, в той час як у першому кварталі 2018 року - понад 1,1 мільярда доларів.

Економічна правда