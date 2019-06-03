Boeing виявив майже 150 дефектних деталей на своїх літаках

Спільна комісія Федерального авіаційного управління США (FAA) та компанія Boeing виявила дефекти деталей на літаках 737 NG і 737 MAX. Підкреслюється, що 148 неякісних деталей можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.

Про це пише Reuters.

"Ці деталі можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім нормативним вимогам щодо міцності і довговічності.

Дефектні деталі можуть бути схильні до передчасного виходу з ладу або появи тріщин, що може призвести до пошкодження літака під час польоту", - йдеться у заяві.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, вони повинні бути замінені у найкоротші терміни.

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Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентаціюнайдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

19 квітня Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим ПЗ.

Українська правда