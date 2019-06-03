Еліт-Таксі: нелегали на ринку придумують нові схеми (рос.)

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Разрекламированные громкие заявления в СМИ некоторых "сервисов такси" о внедрении технических новшеств в их работе, в частности, о возможности безналичного расчета за предоставление услуги, вызывают недоумение. С таким же пафосом можно анонсировать новую услугу – оснащение автомобиля–такси запасным колесом!

Возможность выбора способа оплаты на усмотрение клиента это неотъемлемая составляющая сервиса предоставления услуг перевозки пассажиров на такси, а не супер-достижение или ноу-хау.

Сегодня безналичными системами расчета уже никого не удивишь, но все же есть компании, которые делают из этого сенсацию. Тем более вызывает удивление заявления некоторых сервисов, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на легковом транспорте о том, что в век современных цифровых технологий они внедряют "новую" услугу. И подобные новости выдаются за серьезное расширение услуг сервиса, которые подразумевают дополнительную возможность взымать с клиентов средства.

"Мы не делаем пиар на комфорте наших пассажиров. Ведь работа легальной Службы такси и заключается в том, чтобы клиент со всеми удобствами совершил свою поездку из пункта А в пункт Б. А это как раз и подразумевает удобный расчет за поездку, застрахованного авто и всех пассажиромест, технически исправного автомобиля, лицензированного перевозчика ну и конечно же рабочего кондиционера. Или может, скоро новость и на этом будут делать?" - говорит руководитель службы "Элит-Такси" Анна Староватова.

Напомним, что компания уже давно внедрила возможность для собственных клиентов рассчитываться за поездки банковскими картами или же картами Visa и Mastercard, которые поддерживают бесконтактную технологию PayPass в автомобилях Службы. Более того, для владельцев смартфонов на базе iOS и Android поддерживается оплата по технологии NFC через сервисы Apple Pay и Google Pay соответственно. Но, данные возможности воспринимаются, как само собой разумеющееся развитие компании, которая дорожит удобством своих клиентов. И это не удивительно, поскольку 21 год безупречного качества услуг на рынке такси Киева возлагает на компанию определенные обязательства поступать именно таким образом, о чем многие забывают в погоне за мнимой сенсацией в своих многочисленных заявлениях.