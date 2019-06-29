У ЄС запустили платіжну систему для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США

Франція, Німеччина та Велика Британія заявили про запуск платіжної системи INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заявузовнішньополітичної служби ЄС, про це стало відомо під час засідання групи країн-підписантів угоди із Іраном.

"Франція, Німеччина та Велика Британія поінформували учасників про те, що INSTEX є оперативним і доступним для всіх держав-членів ЄС і що перші операції обробляються…. Вони підтвердили, що деякі країни-члени ЄС перебувають у процесі приєднання до INSTEX як акціонерів, спеціального призначення, спрямованого на полегшення законного бізнесу з Іраном. Вони також працюють над відкриттям INSTEX для економічних операторів з третіх країн",- говориться в заяві європейської служби.

Нагадаємо, у травні минулого року США в односторонньому порядку вийшов із ядерної угоди із Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.

Зокрема, у січні Франція, Німеччина та Велика Британія заявили про початок роботи над платіжною системою, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.

У долученні до роботи цієї системи раніше висловлювали зацікавленість РФ та Китай.