Всі розділи
Укр / Рус

"Газпром" готовий продовжити діючий контракт на транзит газу з Україною — Міллер

П'ятниця, 28 червня 2019, 16:04

Україна у першу чергу має думати не про продовження транзиту російського газу через територію країни, а про власне газопостачання. 

Про це на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів "Газпрому" заявив глава компанії Олексій Міллер, пише ТАСС.

"Україна має подумати не про транзит, а про своє власне газопостачання", - сказав він.

Також Міллер заявив, що "Газпром" готовий продовжити діючий контракт на транзит газу з Україною.

За його словами, компанія підтримує необхідні потужності для поставок в Україну, виходячи з можливого їх обсягу у 52 млрд кубометрів газу в рік.

При цьому Міллер додав, що "Газпром" не отримував від України пропозицій про свопові поставки газу.

"Те, що стосується заміни транзиту на своп - ви знаєте, ми ніяких офіційних пропозицій від української сторони не отримували", - сказав він. 

"Деякі окремі заяви керівників "Нафтогазу України" у соцмережах - до таких заяв ми ставимося несерйозно", - додав Міллер, пишуть "Ведомости" з посиланням на російський "Інтерфакс".

"(Якщо не буде знайдено рішення щодо транзиту газу в Європу до 31 грудня 2020 р - ред. ) 1 січня - новорічне свято. Ну, а якщо на Новий рік, значить, буде весело", - додав Міллер.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром Нафтогаз газ транзит

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" заблокував виплату дивідендів "Газпрому" за арештованими активами 26 червня 2019, 18:40
Для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювати судові спори з РФ 24 червня 2019, 09:07
"Нафтогаз" пропонує "Газпрому" "запасний варіант" щодо транзиту газу 19 червня 2019, 11:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!