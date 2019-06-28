Goldman Sachs спрогнозувала різке падіння прибутковості облігацій США

Goldman Sachs Group Inc. слідом за JPMorgan Chase&Co знизила прогноз прибутковості казначейських облігацій США, чекаючи затяжних наслідків торгової війни між США і Китаєм, а також "голубиного" розвороту провідних центробанків світу.

Про це пише Bloomberg.

Стратеги Goldman знизили прогноз прибутковості 10-річних паперів США до 1,75%, що збігається з оновленою 31 травня оцінкою JPMorgan.

Ще тижнем раніше Goldman прогнозував прибутковість паперів на рівні 2,8%. Банк також знизив оцінки прибутковості бондів Японії, єврозони та інших розвинених країн.

"Глобальне ралі ринку боргу, ймовірно, триватиме, що буде обумовлено стимулюючою політикою центральних банків, слабкістю економічних даних в найближчій перспективі і асиметричних ризиків", в тому числі торговельною війною, напруженістю на Близькому Сході і Brexit", - йдеться в огляді стратегів .

Значне зниження прогнозів обумовлене як новими поворотами в монетарній політиці, так і глобальними ризиками, а також "відчуттям, що динаміка багатьох з цих драйверів найближчим часом не дозволить очікувати загасання ралі облігацій", пишуть стратеги Goldman.

"Що стосується США, то, почавши пом'якшення політики, ФРС зупиниться тільки за обнадійливих даних про зростання та за ослаблення пов'язаних з торговельною війною ризиків", - пишуть стратеги.