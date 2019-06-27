Tesla проводить дослідження для розробки власних акумуляторів - ЗМІ

Співробітники Tesla таємно проводять дослідження у сфері розробки акумуляторів у Каліфорнії.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на п’ятьох чинних і колишніх співробітників компанії.

Дослідницька група займається розробкою і створенням прототипів літій-іонних акумуляторів та обладнання, яке дозволить виробляти їх у великих обсягах.

"Минулого місяця Tesla опублікувала вакансії інженерів, що займаються розробкою акумуляторів", - зазначає телеканал.

За дослідженням IHS Markit, акумулятор - найдорожчий елемент в електромобілі. Власне виробництво дозволить Tesla зменшити вартість машин.

Засновник компанії Ілон Маск на щорічних зборах акціонерів говорив, що Tesla раніше не вистачало акумуляторів, і це обмежувало виробництво і продаж електромобілів.

Зараз акумулятори для автомобілів Tesla виробляються на заводі Gigafactory в Неваді, яким компанія володіє спільно з Panasonic на умовах партнерської угоди, укладеної у 2014 році.

Нагадаємо:

Зарядні станції SuperCharger для електромобілів Tesla можуть з'явитися в Україні і всій Східній Європі до 2020 року.

Раніше повідомлялось, що американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет.

Економічна правда