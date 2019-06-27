Пройшов перший аукціон із продажу електроенергії для населення

ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "Енергоатом" взяли участь у перших торгах на Українській енергетичній біржі з продажу електроенергії для потреб населення у рамках виконання спецобов'язків.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

За результатами торгів, Енергоатом продав 4,14 млрд кВт-год. для забезпечення базового навантаження за ціною 0,5667 грн за 1 кВт-год.

Укргідроенерго продало 138 млн кВт-год. для забезпечення пікового навантаження за ціною 0,6737 грн за 1 кВт-год.

Проведення в Україні електронних аукціонів необхідне для реалізації механізму з покладання спецобов'язків.

Планується, що продаж електроенергії через електронні аукціони гарантує, що вартість електроенергії для населення не буде рости.

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