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Volkswagen запустив у Берліні каршерінг електромобілів

Четвер, 27 червня 2019, 18:21
 

Автомобільна корпорація Volkswagen AG 27 червня запустила в Берліні програму каршерінга WeShare.

Про це повідомляє прес-служба корпорації, передає Liga.net.

Компанія пропонує 1500 електромобілів e-Golf. На початку наступного року Volkswagen планує приєднати до цієї програми ще 500 автомобілів e-up! і перші авто нового повністю електричного ID.3 Volkswagen після його презентації у середині 2020 року.

Спочатку зона обслуговування WeShare охоплюватиме близько 150 кв. км - центр міста і місцевість за міською залізничною кільцевою лінією. Пізніше область буде розширена відповідно до розширення автопарку.

Після запуску системи клієнти можуть скористатися стартовим тарифом у 19 центів за хвилину. Реєстрація та аеропортові збори також будуть скасовані. Починаючи з вересня, тарифи у трьох категоріях будуть пропонуватися за середньою ціною за хвилину в 29 центів.

У Volkswagen відзначають, що WeShare - це "плаваюча" система без пунктів прокату, вона управляється у цифровому вигляді через спеціальний додаток.

Компанія планує в 2020 році запустити програму WeShare ще в декількох містах. Спочатку в Празі, спільно зі Škoda, а потім в Гамбурзі.

"З WeShare ми адаптували carsharing відповідно до потреб користувачів: простота при 100-відсотковому використанні електроенергії на екологічно чистій енергії", - сказав член ради директорів Volkswagen по цифровим автомобілів і послуг Крістіан Сенгер.

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