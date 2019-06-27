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Пасажиропотік влітку зріс більш ніж на 20% — "Укрзалізниця"

Четвер, 27 червня 2019, 16:01
 

Щоденний пасажиропотік на залізниці влітку 2019 року становить 141 тисячу пасажирів - це на понад 20% більше, ніж весною.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"На період пікових літніх перевезень додатково призначено 32 поїзди. Наразі територією України щоденно курсують 147 поїздів", - сказав він.

За його словами, до узбережжя Чорного та Азовського морів курсує понад 70 поїздів: з них у напрямку Бердянська - 5 пар поїздів, Херсона - 17, Новоолексіївки, Генічеська - 16, Одеси, Білгород-Дністровського та Ізмаїла - 33.

Кравцов зазначив, що УЗ продовжує власними силами відновлювати парк - із 2864 вагонів, задіяних у перевезеннях, 1304 обладнані системами кондиціювання повітря.

Нагадуємо:

З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на низку поїздів за 60 діб до дати їхнього відправлення.

Укрзалізниця" планує змінити цінову політику з пасажирських перевезень.

Економічна правда

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