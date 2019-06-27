Нацкомісія нагадала виробникам "зеленої" електроенергії про необхідну умову

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нагадала виробникам "зеленої" електроенергії про необхідність укладення договору з ДП "НЕК "Укренерго".

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Окрім укладення договору про врегулювання небалансів, виробники "зеленої" електроенергії мають також укласти з ДП "НЕК "Укренерго" договір на диспетчеризацію, договір на передачу електричної енергії (за умови підключення до мереж ОСП та споживання електроенергії в режимі зупинки роботи станції). Також виробники мають зареєструвати в "Укренерго" точки комерційного обліку.

Також необхідно укласти договір на передачу електричної енергії з оператором системи розподілу (за умови підключення до мереж обленерго та споживання електроенергії в режимі зупинки роботи станції).

Крім того, виробники "зеленої" електроенергії повинні подати до ДП "Гарантований покупець" заяву про укладення типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання або заяву про укладення додаткової угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між ДП "Енергоринок" та суб’єктом господарювання.

Нагадаємо, НКРЕКП прогнозує подорожчання е/е для непобутових споживачів на 40-50%.