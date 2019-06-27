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На двох трасах встановили швидкісні зарядні станції для електрокарів

Четвер, 27 червня 2019, 15:15
 

Мережа зарядних станцій Strum, яку розвиває компанія ДТЕК, встановила зарядки на двох трасах - Київ-Львів та Київ-Одеса.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що відстань між станціями не перевищує 120 км, а потужність - 50 кВт.  

Засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида написав у Facebook, що на станціях можна буде швидко заряджати сучасні електрокари - на 250 км ходу приблизно за 20 хвилин.

Переглянути їхнє розміщення можна у додатку Strum. Поки точки відображаються як неробочі, але, як зазначає видання Autogeek, ними уже можна скористатися.

На трасі Київ-Одеса відзначено 4 точки, де незабаром запустяться станції зарядки електромобілів, остання - прямо в Одесі.

Перша із встановлених, але поки не запущених у комерційну експлуатацію станцій розташована у районі населеного пункту Чупіра (Київська область). Це приблизно 100 км від Одеської площі у Києві.

Наступну станцію запустять за н.п. Шарин (Черкаська область), це приблизно 120 км від попередньої електрозаправки.

Третя точка встановлена у межах н.п. Новогригорівка (Одеська область), на відстані приблизно 120 км від попередньої локації. 

Від третьої станції до Одеси 130 км. Станція в Одесі буде працювати у районі аеропорту.

Нагадуємо:

У травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних.

У порівнянні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

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електромобіль Одеса дороги

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