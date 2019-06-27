У Євросоюзі прогнозують зниження продажів авто на 2019 рік

Європейська асоціація виробників автомобілів погіршила прогноз для автомобільного ринку ЄС на 2019 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з новими оцінками, продажі машин у Євросоюзі у цьому році знизяться на 1% у порівнянні з минулим.

Зазначається, що раніше Асоціація прогнозувала зростання продажу авто на 1%.

За оцінками ACEA, продажі автомобілів в ЄС у 2019 році становитимуть близько 15 мільйонів одиниць. Минулого року у Євросоюзі зареєстрували майже 15,2 мільйона нових машин.

"Окрім невизначеності, пов'язаної з Brexit, та мінливих макроекономічних умов, відбувається природна стабілізація ринку. Більше того, зростання продажів автомобілів послаблювалося останні кілька років", - заявив генеральний секретар ACEA Ерік Йоннарт.

Темпи зростання продажів авто у ЄС послаблюються з 2015 року, у 2018 році реалізація машин в регіоні збільшилася лише на 0,1%. У 2017 році підвищення становило 3,4%, у 2016 році - 6,8%, у 2015 році - 9,3%.

За даними Асоціації, в автомобільному секторі ЄС наразі 13,8 мільйона робочих місць, це відповідає 6,1% загального показника зайнятих у регіоні.

ACEA представляє 15 великих європейських виробників автомобілів, вантажівок і автобусів: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars та Volvo Group.

Нагадуємо:

Найбільшим постачальником автомобілів на європейський авторинок за підсумками 2018 року залишалася група Volkswagen. Її продаж в ЄС підвищився на 0,9% за 12 місяців - до 3,6 млн автомобілів, частка ринку за рік піднялася з 23,7% до 23,8%.

Кількість реєстрацій автомобілів власне бренду Volkswagen зросла на 3,2%, Skoda - на 4%, Seat - на 13,3%. Водночас преміальні марки групи суттєво відставали від мас-маркету: продаж Audi скоротився на 12,2%, Porsche - на 3,7%.