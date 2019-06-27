Мобільний оператор назвав топ-10 країн роумінгу

Національний телеком-оператор "Київстар" визначив десятку популярних країн серед абонентів мобільного зв'язку, найбільш популярною виявилася Польща, найменш - Королівство Есватіні.

Про це повідомляє прес-служба "Київстару".

Згідно з рейтингом, складеним за даними реєстрації абонентів у міжнародному роумінгу, з початку травня 2019 року кількість абонентів оператора, які подорожують за кордоном, збільшилась на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Найбільш популярним маршрутом стала Польща - у травні-червні 2019 року цю країну відвідало 18% абонентів, які користуються міжнародним роумінгом.

Друге місце за кількістю зарубіжних поїздок займають Німеччина, Туреччина, Росія. Кожну з цих країн за перший літній місяць відвідало близько 8% абонентів, які користуються роумінгом.

Близько 5% абонентів відвідали Єгипет, Італію, Угорщину та Чехію.

До Румунії і Білорусь з'їздили 3% абонентів.

Найменше абонентів відвідали Королівство Есватіні (Свазіленд) - 6 осіб.

У компанії зазначили, що обсяги споживання мобільного інтернету в роумінгу продовжують рости.

"У травні 2019 року абоненти "Київстар" використали за кордоном на 113% більше дата трафіку, ніж роком раніше", - повідомили у компанії.

Значне зростання дата-трафіку за кордоном у самій компанії пояснюють вигідними тарифами на

міжнародний роумінг.

Крім того, абоненти "Київстару" можуть користуватися 4G / LTE більш ніж в 40 країнах світу, зазначили у компанії.

На сьогоднішній день "Київстар" надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах, в 195 країнах.

Водночас відзначимо, що на сьогоднішній день 65% українців не мають доступу до 4G.

В абсолютних числах це означає, що 16 млн жителів країни відрізані від мобільного зв'язку четвертого покоління. Під час поїздок за межі великих міст 4G позбавлені 24 млн українців.

Читайте більше в публікації ЕП: "4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить".

Також нагадаємо, що в травні 2019 року "Київстар" збільшив інвестиції в 4G на 40%.

Економічна правда