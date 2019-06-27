Мобільний оператор назвав топ-10 країн роумінгу
Національний телеком-оператор "Київстар" визначив десятку популярних країн серед абонентів мобільного зв'язку, найбільш популярною виявилася Польща, найменш - Королівство Есватіні.
Про це повідомляє прес-служба "Київстару".
Згідно з рейтингом, складеним за даними реєстрації абонентів у міжнародному роумінгу, з початку травня 2019 року кількість абонентів оператора, які подорожують за кордоном, збільшилась на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Найбільш популярним маршрутом стала Польща - у травні-червні 2019 року цю країну відвідало 18% абонентів, які користуються міжнародним роумінгом.
Друге місце за кількістю зарубіжних поїздок займають Німеччина, Туреччина, Росія. Кожну з цих країн за перший літній місяць відвідало близько 8% абонентів, які користуються роумінгом.
Близько 5% абонентів відвідали Єгипет, Італію, Угорщину та Чехію.
До Румунії і Білорусь з'їздили 3% абонентів.
Найменше абонентів відвідали Королівство Есватіні (Свазіленд) - 6 осіб.
У компанії зазначили, що обсяги споживання мобільного інтернету в роумінгу продовжують рости.
"У травні 2019 року абоненти "Київстар" використали за кордоном на 113% більше дата трафіку, ніж роком раніше", - повідомили у компанії.
Значне зростання дата-трафіку за кордоном у самій компанії пояснюють вигідними тарифами на
міжнародний роумінг.
Крім того, абоненти "Київстару" можуть користуватися 4G / LTE більш ніж в 40 країнах світу, зазначили у компанії.
На сьогоднішній день "Київстар" надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах, в 195 країнах.
Водночас відзначимо, що на сьогоднішній день 65% українців не мають доступу до 4G.
В абсолютних числах це означає, що 16 млн жителів країни відрізані від мобільного зв'язку четвертого покоління. Під час поїздок за межі великих міст 4G позбавлені 24 млн українців.
Читайте більше в публікації ЕП: "4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить".
Також нагадаємо, що в травні 2019 року "Київстар" збільшив інвестиції в 4G на 40%.
Економічна правда
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