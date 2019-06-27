УЗ дозволить купувати квитки на деякі поїзди за 60 днів до відправлення

З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на низку поїздів за 60 діб до дати їхнього відправлення.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкові вагони. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року.

Продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, вже доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Попередній продаж проїзних документів на всі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті — за 30 діб до відправлення поїзда.

Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує змінити цінову політику з пасажирських перевезень.