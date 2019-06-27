У літака Boeing 737 MAX знайшли нову критичну проблему

Федеральне авіаційне управління США виявило нове джерело ризику у літаках Boeing 737 MAX. Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється.

Про це повідомляє Reuters.

"Недолік виявили під час тестування на симуляторі минулого тижня. Поки не ясно, чи можна вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, чи ситуація вимагатиме більш складних апаратних виправлень", - пише агентство.

Зазначається, що через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX не відбудеться щонайменше до 8 липня.

На аналіз результатів тестів Федеральне авіаційне управління витратить близько двох-трьох тижнів. Тільки після цього лайнер можуть повернути в експлуатацію в США.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. 13 березня до заборони приєдналась Україна.

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Українська правда