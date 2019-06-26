Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму

Національний банк Грузії встановив курс ларі на рівні 2,83 ларі за долар США. Таким чином, грузинський ларі оновив історичний мінімум.

Про це повідомляють "Ведомости".

Попередній мінімум був 30 травня - тоді за долар давали 2,79 ларі.

"За нашою інформацією, макроекономічні параметри стабільні. Ніщо не вказує на те, що ми маємо справу з довгостроковим коливанням. Думаю, мова йде про короткочасне коливання", - заявила міністр економіки Грузії Натія Турнава.

Комерційні банки Грузії продають долар ще дорожче - по 2,84-2,86 ларі.

Нагадаємо:

20 червня через появу й поведінку російського депутата Сергія Гаврилова у грузинському парламенті у Тбілісі почалися масові протести.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а також намагалася взяти штурмом парламент.

Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу й гумових куль, але згодом вони повернулися. Під час сутичок під парламентом постраждали сотні людей,

21 червня спікер грузинського парламенту подав у відставку.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.

Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

Крім того, з 20 червня найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.