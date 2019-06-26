Мобільні оператори у 30 країнах стали жертвою кібератаки

Мережі мобільного зв’язку не менше 10 глобальних телекомунікаційних компаній використовувались для проведення цільової кібератаки протягом кількох років.

Про це повідомила компанія Cybereason Inc, яка спеціалізується на кібербезпеці, передає "Інтерфакс-Україна".

Хакери викрали значні обсяги особистих даних, у тому числі ті, що стосуються рахунків і дзвінків, геолокації, а також паролі. Активність, зафіксована Cybereason Inc, сталася у 2018 році.

Як зазначає DW, кібератака зачепила телекомунікаційні компанії у більш ніж 30 країнах.

Cybereason назвала цю кібератаку Operation Soft Cell. У компанії підозрюють, що хакерське угруповання з Китаю протягом останніх років шляхом складних фішингових атак проникло в мережі як мінімум десяти операторів в Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.

Фахівці з кібербезпеки вважають, що метою зловмисників був збір інформації про окремих політиків, урядових чиновників або співробітникв правоохоронних органів.

Водночас американська газета The Wall Street Journal пише, що метою хакерів були 20 осіб, у тому числі військові, шпигуни та дисиденти, які мають контакти з Китаєм.

Видання не змогло отримати підтвердження цієї інформації від незалежних джерел.

Нагадуємо:

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на злочинну кібердіяльність.

Витік даних, крадіжка інтелектуальної власності, атаки на ІТ-інфраструктуру та викрадення секретної інформації можуть у майбутньому призвести до того, що ЄС накладе санкції на відповідальних за такі дії іноземних юридичних та фізичних осіб.

Нові санкції можуть бути спрямовані на тих, хто вчиняє ці види кібердіяльності в будь-якому місці, незалежно від їхньої національності та місцезнаходження.