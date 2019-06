Американські компанії продовжують співпрацю з Huawei в обхід санкцій США — ЗМІ

Американські виробники чіпів продовжують продавати продукцію китайській корпорації Huawei на мільйони доларів, незважаючи на заборону, яку ввела влада США.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на 4 анонімні джерела.

За їх словами, лідери галузі, у тому числі Intel і Micron, знайшли спосіб обійти обмеження, поставляючи китайській компанії компоненти, вироблені за межами США - такі товари не завжди вважаються американськими.

Компоненти почали надходити Huawei близько трьох тижнів тому, стверджують джерела.

"Завдяки цьому китайська корпорація продовжує виробляти смартфони та іншу продукцію. Ця ситуація також показує, наскільки складно адміністрації Трампа буде дійсно обмежити бізнес Huawei", - пише NYT.

Intel і Micron відмовилися від коментарів.

Нагадуємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

