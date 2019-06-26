Великі інвестори вимагають термінових заходів у боротьбі зі зміною клімату — ЗМІ

Група великих інвесторів, які керують капіталами в обсязі понад 34 трильйона доларів, звернулася з відкритим листом до лідерів 20-ти найбільших економік світу з вимогою негайно вжити заходів для боротьби з потеплінням.

Про це повідомляє Reuters.

Відкритий лист підписали 477 інвесторів, які представляють майже половину світового інвестиційного капіталу.

Вони наголосили на "терміновості рішучих дій" щодо зміни клімату для досягнення цілей Паризької угоди ООН з клімату.

У 2015 році майже 200 країн світу домовилися в Парижі про заходи, які мають утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року).

Лист надійшов напередодні саміту країн Великої двадцятки 28-29 червня в Японії. Група інвесторів рекомендує строго дотримуватися поставлених цілей у рамках Паризької угоди до 2020 року та поступово припинити субсидування добування вугілля та іншого палива з метою виробництва електроенергії.

Також інвестори закликали поліпшити фінансову звітність, пов'язану зі зміною клімату.

"Для наших довгострокових планів і рішень щодо розподілу активів дуже важливо, щоб уряди тісно співпрацювали з інвесторами для дотримання поставлених цілей", - йдеться у листі.

Серед підписантів листа інвесторів відсутні два найбільших інвестиційних фонди – американські BlackRock і Vanguard.

Нагадаємо, раніше американський економіст Вільям Нордхаус отримав Нобелівську премію за свої роботи про зміни клімату.

Зокрема, він став одним із перших, хто почав говорити про необхідність оподаткування викидів вуглецю. Вуглекислий газ, який потрапляє в атмосферу і нагріває Землю, не вкладається у звичайні ринкові транзакції.

Тому Нордхаус запропонував розрахувати вартість фіксованого рівня викидів, а потім вимагати від компаній або урядів оплатити ці витрати.

Економічна правда