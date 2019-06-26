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Компанія Ахметова залучила ще 90 мільйонів євро на будівництво Приморської вітроелектростанції

Середа, 26 червня 2019, 12:35
 

ДТЕК залучила 90 мільйонів євро інвестицій для будівництва другої черги Приморської вітроелектростанції потужністю 650-700 млн кіловат за годину щорічно.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"90 млн євро інвестицій для будівництва ІІ черги Приморської вітроелектростанції – done! Приморська вітроелектростанція буде генерувати близько 650-700 млн кВт∙год щорічно. Цього достатньо, щоб 350 тисяч домогосподарств отримали екологічно чисту енергію", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що кредит надано консорціумом трьох німецьких банків.

"Це не є окремий проект – це системний розвиток відновлювальної енергетики України. Майже половину всіх інвестицій в сектор зеленої енергетики у 2018 році зробили ми", - підкреслили у ДТЕК.

І додали, що "чим більше інвесторів світового рівня повірять в Україну, тим більше потенційних партнерів отримає наша економіка".

Нагадаємо, влітку 2018 року "ДТЕК ВДЕ" залучила позикове фінансування в розмірі 90 мільйонів євро для будівництва першої черги Приморської вітроелектростанції потужністю 100 МВт у Запорізькій області.

Економічна правда

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ДТЕК Ахметов

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