Запуск митної служби можливий через 2,5 місяці - Нефьодов

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на главу Державної митної служби, вважає реалістичним повноцінний запуск служби через 2,5 місяці.

Про це він повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна"

"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяці реалістично", - сказав Нефьодов.

Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.

За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне прийняття Кабміном низки рішень щодо нової структури.

"До цього - реєстрація юрособи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанова про утворення територіальних органів ДМС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи", - сказав він.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

Українська правда